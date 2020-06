GOP nella partnership strategica tra Generali e Cattolica

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha seguito Assicurazioni Generali nella sottoscrizione degli accordi aventi ad oggetto una partnership strategica di carattere industriale e commerciale tra Generali e Cattolica, che prevede, tra l'altro, un intervento di rafforzamento patrimoniale di Cattolica, attraverso un aumento di capitale di complessivi 500 milioni di euro di cui una tranche riservato a Generali per 300 milioni di euro, mentre un'ulteriore tranche da offrire in opzione a tutti gli azionisti e che potrà essere sottoscritta pro quota anche da Generali.



Per GOP ha agito un team guidato dal senior partner Francesco Gianni (in foto), coadiuvato, per gli aspetti societari e di mercato, dal managing associate Mattia Casarosa, dall'of counsel Giulia Staderini e dall'associate Caterina Pistocchi, per gli aspetti antitrust, dai partner Alberto Pera ed Eva Cruellas Sada e, per gli aspetti regulatory, dal partner Paolo Iemma e dall'associate Nadia Cuppini. I profili fiscali sono stati seguiti dal Prof. Giulio Tremonti.



Al fianco di Generali hanno operato anche il team legale interno guidato dal Group General Counsel, Antonio Cangeri e dal General Counsel di Generali Italia Cristina Rustignoli.



Per Cattolica l'assistenza è stata dello Studio Legale Cera, con il prof. Mario Cera e Simona Di Valentin.