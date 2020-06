Baker McKenzie con Finanziaria Internazionale nell'operazione di cartolarizzazione RMBS della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A per Euro 319 milioni

Baker McKenzie, con un team coordinato dal counsel Carlo Lichino coadiuvato dall'associate Laura Conversa nonchè dal counsel Francesco Florenzano e dall'associate Marzio Bucciol per gli aspetti di diritto fiscale, ha assistito per tutti gli aspetti legali e fiscali Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. e FISG S.r.l. (Gruppo Banca Finint), in qualità di Arranger nella conclusione di una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da contratti di mutuo residenziale per un valore complessivo di circa Euro 319.000.000,00, finanziata tramite l'emissione di titoli a ricorso limitato quotati per la parte senior presso Borsa Italiana con rating AA(sf) da parte di S&P e Aa3(sf) da parte di Moody's e strutturati al fine di costituire garanzia per il programma di operazioni di politica monetaria della stessa Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. presso la Banca Centrale Europea.