Clifford Chance con il Fondo Europeo per gli Investimenti nel sostegno alle piccole e medie imprese in Sicilia

Clifford Chance ha assistito il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) nell'operazione di cartolarizzazione sintetica che ha visto la concessione da parte del FEI di una garanzia, per un valore complessivo di circa €99 milioni, sulle perdite relative ad un portafoglio di crediti originati da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A. (BAPR), destinata a sostenere economicamente le piccole e medie imprese con sede in Sicilia grazie al correlato impegno di BAPR a concludere nuove operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese per un importo fino a €200 milioni, quale conseguenza dei benefici di cui la banca potrà godere in relazione alla garanzia concessa dal FEI.

Il team di Clifford Chance che ha seguito l'operazione è stato guidato dal partner Tanja Svetina, coadiuvata dal senior associate Gianmarco Gulli e da Benedetta Francesca Monestier. Per gli aspetti fiscali dell'operazione hanno agito il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.

Per il FEI il team di legali interno è stato coordinato dall'Avvocato Alessandro Garelli