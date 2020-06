EY e CastaldiPartners nell'acquisizione di Infront Centro Produzione da parte di Euro Media Group

EY ha assistito Euro Media Group (EMG) nel perfezionamento dell'acquisizione di Infront Centro Produzione (ICP), un importante operatore di studi televisivi in Italia che cambierà il suo marchio in 3zero2 Studios, assistito da CastaldiPartners.



Con sede a Milano, Infront Centro Produzione gestisce diversi studi in cui sono stati realizzati i più famosi show di sport e intrattenimento (come "X-Factor", "Italia's got talent", "Hell's kitchen" e "Masterchef") per importanti clienti italiani ed europei nel settore dei media come Mediaset, Sky, Freemantle, Discovery e Lega Serie A.



Questa acquisizione fa parte della strategia di EMG volta a consolidare la propria attività nel frammentato mercato italiano, nonché a espandere la propria gamma di servizi di produzione, consentendo così al Gruppo di fornire soluzioni complete ai principali clienti nel campo dello sport e dell'intrattenimento.



L'area tax & law di EY ha assistito Euro Media Group con un team coordinato da Matteo Zapelli che, con Giuseppe Vacchiano ed Erjena Agaraj, ha agito per gli aspetti di corporate/M&A dell'operazione. Maria Teresa Iannella ed Ermanno Bolzonella hanno curato i profili giuslavoristici, Roberto Lazzarone e Rossella Patella gli aspetti fiscali e Antonio Frassoni la parte di real estate. Nell'ambito dell'operazione EY ha agito anche in qualità di advisor finanziario, con un team guidato da Lucia Mazzuero e Salvatore Guddemi.



Il gruppo Infront è stato seguito per gli aspetti legali dagli Avvocati Pietro Orzalesi e Nicolò Nisi dello Studio CastaldiPartners, nonché dal Direttore Legal Affairs di Infront Italy S.p.A., Avvocato Francesca Radice.