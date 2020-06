webinar

Si terrà martedì 30 giugno, alle ore 10:00, il webinar "Novità in ambito penal-tributario: d.lgs. 231/2001, reati fiscali e riflessi sull'operatività delle imprese multinazionali", organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy.

I professionisti del mondo istituzionale legale e tributario si confronteranno sulle novità della recente riforma penale tributaria che sta destando particolare interesse e preoccupazione per la previsione di sanzioni sempre più elevate, che potranno incidere sia sulle persone fisiche che sulle persone giuridiche. Inoltre, un focus particolare sarà dedicato alla nuova "responsabilità 231" da reati tributari e agli aspetti di compliance e gestione dei rischi per tutte le imprese che vantino una presenza ed investimenti in Italia.

Il dibattito moderato da Maricla Pennesi , Head of Tax Italy Andersen Tax & Legal, ospiterà gli interventi di Fabio Cagnola, Founding Partner Cagnola & Associati Studio Legale, Marco Carrozzino, Guardia di finanza di Milano, Cristiano Caumont Caimi , Partner Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, Luca La Barbera, Tax Director Accenture, Graziano Gallo, Dottore Commercialista e Revisore Legale Morri Rossetti e Associati, Carlo Nocerino, Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica Tribunale di Brescia.



Il webinar è gratuito, previa registrazione al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-novita-in-ambito-penal-tributario-dlgs-2312001-110245288626