Proclamati i vincitori della prima edizione dei Legalcommunity Forty Under 40 Awards - Italy

Nel primo evento dal vivo dopo l'emergenza Covid, sono stati premiati i più talentuosi degli astri nascenti dell'avvocatura italiana

Per la prima volta dopo l'emergenza Covid, sono tornate le serate di premiazione dal vivo. Il primo evento di questo genere è stato organizzato da LC Publishing Group che, dopo tre serate di premiazione in web edition durante il lockdown, novità assoluta nel panorama internazionale, ha organizzato una serata in esclusiva nella magnifica cornice del Castello Visconteo di Cassano d'Adda (MI). L'obiettivo è stato quello di riconoscere e premiare gli astri nascenti dell'avvocatura italiana. Una scelta non casuale in quanto, come ha dichiarato il Fondatore e Managing Director del Gruppo Aldo Scaringella, è stata compiuta per ripartire dopo questo periodo "dalla generazione di oggi e di domani".

A vincere ieri sera, davanti a un pubblico di 250 persone, sono stati i 40 migliori giovani avvocati sotto i 40 anni, che si sono particolarmente contraddistinti durante la ricerca e l'indagine di mercato effettuate del Centro Ricerche di Legalcommunity e da quanto emerso durante la votazione da parte di una prestigiosa giuria composta da esperti del settore, principalmente Legal Counsel e General Counsel di società come fra altre, Intesa Sanpaolo, Moncler, Deutsche Bank, Huawei, Missoni, Ermenegildo Zegna, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FSI), DHL etc, con l'obiettivo di avere una rappresentanza pluridisciplinare sempre maggiore di tutto il comparto di riferimento.



La serata è stata organizzata da Legalcommunity.it, testata del Gruppo LC Publishing Group.



Di seguito tutti i vincitori delle varie categorie e le relative motivazioni:

AVVOCATO DELL'ANNO Francesco Lombardo – Freshfields.

TEAM DELL'ANNO Puccio – Penalisti Associati

THOUGHT LEADERSHIP Valentina Canalini – Gatti Pavesi Bianchi

AVVOCATO DELL'ANNO M&A Chiara Gianni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

TEAM DELL'ANNO M&A Legance

AVVOCATO DELL'ANNO BANKING & FINANCE Benedetto La Russa – Chiomenti

TEAM DELL'ANNO BANKING & FINANCE Orrick

AVVOCATO DELL'ANNO ENERGY Francesca Morra – Herbert Smith Freehills

TEAM DELL'ANNO ENERGY Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

AVVOCATO DELL'ANNO PRIVATE EQUITY Giorgia Lugli – Latham & Watkins

TEAM DELL'ANNO PRIVATE EQUITY Gatti Pavesi Bianchi

AVVOCATO DELL'ANNO CAPITAL MARKETS Pietro Bellone – Allen & Overy

TEAM DELL'ANNO CAPITAL MARKETS Simmons & Simmons

AVVOCATO DELL'ANNO TAX Ottavia Orlandoni – Puri Bracco Lenzi e Associati

TEAM DELL'ANNO TAX Maisto e Associati

AVVOCATO DELL'ANNO REAL ESTATE Camille Gibert – CastaldiPartners

TEAM DELL'ANNO REAL ESTATE Ashurst

AVVOCATO DELL'ANNO PENALE Nicola Menardo – Grande Stevens

TEAM DELL'ANNO PENALE Fornari e Associati

AVVOCATO DELL'ANNO CONTENZIOSO Emanuele Papagni – Carnelutti Studio Legale Associato

TEAM DELL'ANNO CONTENZIOSO Macchi di Cellere Gangemi

AVVOCATO DELL'ANNO LIFE SCIENCES/PHARMA Marco De Morpurgo – DLA Piper

TEAM DELL'ANNO LIFE SCIENCES/PHARMA Bird & Bird

AVVOCATO DELL'ANNO INSOLVENCY & RESTRUCTURING Cristian Fischetti – Dentons

TEAM DELL'ANNO INSOLVENCY & RESTRUCTURING Molinari e Associati

AVVOCATO DELL'ANNO DIRITTO AMMINISTRATIVO Gianluca Atzori – Cleary Gottlieb

TEAM DELL'ANNO DIRITTO AMMINISTRATIVO Pavia e Ansaldo

AVVOCATO DELL'ANNO INFRASTRUCTURE AND CONSTRUCTIONS Giovanni Scirocco – Legance

TEAM DELL'ANNO INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTIONS Norton Rose Fulbright

AVVOCATO DELL'ANNO LABOUR Francesco D'Amora – Quorum – Studio Legale e Tributario Associato

TEAM DELL'ANNO LABOUR Toffoletto De Luca Tamajo

AVVOCATO DELL'ANNO IP/TMT Davide Bresner – BCIP – Bresner Cammareri Intellectual Property

TEAM DELL'ANNO IP & TMT LCA Studio Legale

AVVOCATO DELL'ANNO FINTECH Gabriele Buratti – Chiomenti

TEAM DELL'ANNO FINTECH Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners

AVVOCATO DELL'ANNO ANTITRUST – EU & COMPETITION Marianna Meriani – Orrick

TEAM DELL'ANNO ANTITRUST – EU & COMPETITION Cleary Gottlieb

AVVOCATO DELL'ANNO ARBITRATI Matilde Rota – Whiters

TEAM DELL'ANNO ARBITRATI Curtis

AVVOCATO DELL'ANNO INSURANCE Matteo Cerretti – DWF

TEAM DELL'ANNO INSURANCE CMS

AVVOCATO DELL'ANNO STARTUP Edoardo Calcaterra – LCA Studio Legale

TEAM DELL'ANNO STARTUP LEADING LAW – Notai e Avvocati

Per ulteriori informazioni sulla serata, la giuria e le motivazioni si visiti la sezione dedicata sul sito di legalcommunity.it al seguente link: https://legalcommunity.it/evento/forty-under-40-italy-awards/