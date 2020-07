BonelliErede con Rete Ferroviaria Italiana per il riavvio dei cantieri del Nodo ferroviario di Genova

BonelliErede ha affiancato Rete Ferroviaria Italiana nella sottoscrizione del contratto, del valore di 120 milioni di euro, che affida al consorzio Cociv il riavvio dei cantieri per il completamento delle opere civili delle Gallerie Colombo, San Tommaso e Polcevera del Nodo ferroviario di Genova.

La sottoscrizione del contratto, nell'ambito del più ampio progetto della linea ferroviaria AV/AC del Terzo Valico dei Giovi, permetterà in tempi brevi la ripresa progressiva dei lavori delle gallerie a favore del miglioramento del trasporto e per il completamento di opere infrastrutturali anche a sostegno dell'economia della Liguria.

BonelliErede ha agito al fianco di Rete Ferroviaria Italiana con un team composto dal partner Riccardo Bordi, membro del Focus Team Construction & Engineering, e dal senior counsel Alessandro Salustri.