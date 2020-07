Dentons con Helpline per l'ingresso nel mercato italiano

Lo studio legale Dentons ha assistito la società francese Helpline, leader europeo nel settore del Service Desk e nell'innovazione per la trasformazione digitale delle imprese, in relazione al suo ingresso nel mercato italiano con la denominazione Everience Italy.



ìCon questa operazione Helpline, che già conta 9 sedi in Europa e in Francia, mira a perseguire il proprio piano di sviluppo a livello internazionale, garantendo da un lato il consolidamento della propria posizione nel continente europeo e, dall'altro, la presenza in un nuovo mercato strategico come l'Italia.

Il team di Dentons è stato guidato dalla counsel Lisa Alice Julien, responsabile del French desk in Italia.