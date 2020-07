PWC TLS E PEDERSOLI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE IN OFFICINE TECNOSIDER S.R.L. DA PARTE DI TRASTEEL HOLDING S.A.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Trasteel Holding S.A. società holding del Gruppo Trasteel - leader nel settore del trading e degli investimenti industriali in ambito siderurgico e metallurgico - nell'acquisto (mediante esercizio del diritto di opzione) di una partecipazione del 70% del capitale sociale di Officine Tecnosider S.r.l., società con sede in Udine, operante, principalmente, nel settore della produzione e lavorazione di laminati in acciaio, prodotti metallurgici e siderurgici e relativi macchinari. L'acquisto è stato perfezionato mediante un apposito veicolo di diritto italiano controllato al 100% da una società del Gruppo Trasteel.



PwC TLS ha assistito l'acquirente nell'attività di due diligence mediante un team multidisciplinare per gli aspetti fiscali, legali e HR Gli aspetti legali dell'attività di due diligence sono stati seguiti da un team guidato e coordinato da Alvise Becker. Gli aspetti fiscali sono stati curati da un team guidato da Pietro Bertolotti. Il team di specialisti HR coordinato da Alessio Buonaiuto ha seguito tutti gli aspetti giuslavoristici.

L'acquirente è stato assistito per tutti gli aspetti contrattuali e societari dell'operazione da PwC TLS con un team composto da Giovanni Stefanin, Alvise Becker e Natali Prodan Milic.

I venditori sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale con un team guidato dall'equity partner Alessandro Marena.