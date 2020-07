VFGS+ Avvocati Associati entra a far parte dell' alleanza europea act legal

Dal 1° luglio VFGS+ Avvocati Associati entra a far parte di act legal, un'alleanza europea di studi legali, diventando così act | VFGS+ Avvocati.

Questa decisione riflette la volontà di fornire ai clienti dello studio servizi legali, anche cross-border, di alto livello.

act legal ha le competenze e la struttura efficiente di un grande studio legale internazionale, offrendo un supporto legale completo a livello locale alle aziende e agli investitori che operano in Europa continentale.

act legal, con 15 uffici nella maggior parte dei più grandi centri d'affari europei e un team di circa 400 avvocati, si distingue per l'alta qualità, il buon rapporto qualità/corrispettivo, l'efficienza dei processi su misura, il forte coinvolgimento dei partner e l'approccio personale, il che rende act legal un one-stop-shop attraente per un eccellente supporto legale in Europa.

"Ci mettiamo davvero nei panni del cliente e, pensando a come potergli offrire un buon servizio affrontando le questioni legali anche dal suo punto di vista, crediamo che aderire ad act legal sia la soluzione migliore" hanno dichiarato i partner di act | VFGS+ Avvocati.

act legal, infatti, conosce i meccanismi che influenzano l'attività dei clienti e possiede una visione unica delle reali esigenze e aspettative che un'azienda ripone in un consulente esterno.

Dr. Sven Tischendorf, MBA, managing partner dello studio legale tedesco AC Tischendorf Rechtsanwälte e membro del comitato direttivo di act legal ha dichiarato: "Da più di 2 anni cerchiamo un partner italiano adatto per act legal e abbiamo avuto dialoghi con molti studi legali italiani di prim'ordine. L'alta professionalità e l'approccio orientato al futuro di VFGS+ Avvocati, uniti alle straordinarie personalità a tutti i livelli, alla fine hanno reso facile la decisione".



act | VFGS+ Avvocati è stato fondato nel 2015 per iniziativa di Luca Vicarioli, Federica Franchi e Angelo Giunta che, condividendo la passione per la professione legale, hanno unito le loro esperienze, i loro valori e le loro competenze guidate dall'ambizione di creare uno studio giovane e dinamico con competenze di alto livello e una visione europea. Nel 2018 Stefano Balzola, avvocato e professore presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC e l'Università di Torino, è entrato a far parte dello studio come socio. act | VFGS+ Avvocati conta oggi 12 professionisti e ha sedi a Milano e Torino.

act legal mira ad espandersi ulteriormente in altri paesi dell'Europa continentale nei prossimi anni