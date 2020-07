Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con Intesa SanPaolo nei finanziamenti per 220 milioni di Euro che supporteranno il Progetto MIND – Milano Innovation District

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Intesa SanPaolo nell'operazione di finanziamento ad Arexpo per Euro 220 milioni funzionale allo sviluppo del business plan e del sito ex Expo sull'arco temporale 2020-2035.

Il progetto, che si svilupperà su oltre un milione di metri quadrati di superficie, è uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello europeo e si articolerà su una innovativa partnership pubblico-privato di lungo periodo.

Lo Studio ha affiancato Intesa SanPaolo quale unico finanziatore e partner di Arexpo nel progetto con un team multidisciplinare guidato dal socio Gaetano Carrello e composto dagli associate Marcello Legrottaglie e Alessandro Pallavicini nonché dal socio Gianluca Gariboldi con l'associate Donatella Di Gregorio per tutti gli aspetti urbanistici e di analisi delle convenzioni e concessioni e dal socio Nicola Gaglione come special counsel sugli aspetti project.

Deloitte Financial Advisory con un team guidato dall'head della real estate practice Elena Vistarini ha agito in qualità di consulente di Intesa SanPaolo con riferimento ai profili di analisi del piano industriale di Arexpo.

Per Arexpo, gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dal Responsabile Legale interno, Angelo Pavesi, mentre l'operazione è stata condotta dal Direttore Generale, Marco Carabelli che ha guidato un team multidisciplinare composto, in aggiunta al Responsabile Legale, da Marco Pilloni, Direttore Corporate, Cesare Prete, Responsabile Pianificazione finanziaria, Daniela De Pascalis, Responsabile pianificazione strategica e ambiente, Antonella Pellegatta, Dirigente Amministrazione, HR e Societario ed Alessandro Tammaccaro, Responsabile Procurement