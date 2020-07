WEBINAR



La fiscalità d'impresa come leva di crescita e produttività. A condizione di interventi sistemici. - Rivedere il sistema di determinazione del reddito; ampliare la platea per il beneficio fiscale per la capitalizzazione; anticipare le norme contenute nel Codice della crisi di impresa sulla transazione fiscale; ampliare l'istituto della delazione; aggiornare le "tipologie" degli eventi calamitosi e degli strumenti fiscali di reazione.

La "check list" degli Avvocati Tributaristi per il rilancio del settore produttivo tramite la fiscalità

al convegno UNCAT.

Cogliere l'occasione della crisi da Covid-19 per aggiornare e adeguare le norme fiscali sulle imprese, superando l'approccio emergenziale e a-sistemico finora seguito e facendone una leva di sviluppo.

E' l'indicazione che è emersa nel webinar organizzato da Uncat (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi) in collaborazione con la Scuola di Formazione Uncat dedicato al tema LA FISCALITA' DELL'IMPRESA NELLA LEGISLAZIONE DA COVID.

I decreti legge Liquidità n.23/2020 (convertito in legge) e Rilancio (n.34/2020, attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati) contengono diverse norme sulla fiscalità di impresa, alcune temporanee e alcune che si annunciano permanenti.

La loro lettura ha evidenziato alcuni aspetti critici che gli Avvocati tributaristi hanno voluto mettere in luce al fine di fornire alcune risposte operative e proposte di miglioramento.

"Sarebbe opportuno cogliere la crisi per ammodernare il sistema fiscale d'impresa in funzione di crescita. Lo sviluppo economico passa anche da un adeguato rapporto oneri e incentivi fiscali efficaci per la crescita della produttività", ha evidenziato Antonio Damascelli Presidente Unione Nazionale Camere Avvocati tributaristi – UNCAT. "Uncat cerca di fornire alle Istituzioni assessment delle norme utili a cogliere e superare le criticità. E' avvenuto – da ultimo – con il contraddittorio endo procedimentale che entrerà in vigore domani e su cui l'Agenzia delle entrate è intervenuta con una circolare ad hoc".

Tra le questioni trattate oggi il trattamento delle procedure concorsuali alla luce della proroga al 1° settembre dell'entrata in vigore del codice della Crisi d'impresa, la riscossione e la compensazione tra credito d'imposta e debiti a ruolo, la capitalizzazione delle imprese tra investimenti e relativo credito d'imposta.

Quanto al codice sulla crisi di impresa " la cui entrata in vigore è stata inopinatamente posticipata dal Decreto legge "Liquidità", Giulio Andreani, partner del Dipartimento tax studio legale internazionale Dentons, ha evidenziato l'urgenza di anticiparne l'efficacia almeno con riguardo alle norme sulla transazione fiscale, che avevano posto rimedio a gravi criticità del sistema quali "il rifiuto frequente di Agenzia fiscale e Enti previdenziali ad addivenire a transazioni anche vantaggiose per l'erario, laddove il principio di discrezionalità a loro riconosciuto prevederebbe il contrario, sussistendone tutte le condizioni"; il tempo necessario a esprimersi sulle proposte di transazione: "generalmente un anno: ciò non è compatibile con lo scopo dell'istituto, posto che i risanamenti aziendali richiedono interventi rapidi. Allo stato non è previsto alcun rimedio"; le decisioni transattive assunte su norme previste dal decreto 4 agosto 2009, assai limitante, che è da ritenere implicitamente abrogato: "anche a questo riguardo non sussiste rimedio reale contro l'atteggiamento punitivo degli enti predetti".

" Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure volte a sospendere ovvero rallentare l'azione dell'agente della riscossione, in modo da consentire un'immissione di liquidità nel sistema. Le misure adottate tuttavia non convincono appieno, in quanto appaiono troppo puntuali ed asistematiche. La crisi poteva invece essere l'occasione per rivedere alcuni aspetti della riscossione, come ad esempio ampliare a livello generalizzato l'istituto della dilazione", ha evidenziato Andrea Carinci, Ordinario di Diritto Tributario Università di Bologna. Fabio Ciani, Partner Studio legale tributario internazionale, ha evidenziato come "la disposizione sul rafforzamento patrimoniale delle imprese – previsto dall'articolo 26 del decreto legge Rilancio ( n. 34/2020)- favorisce l'ingresso di nuovi soci, attraverso l'aumento di capitale e i sovrapprezzi. Il beneficio fiscale sulla patrimonializzazione delle PMI è bilaterale socio/società conferitaria, diversamente da omologhe esperienze ancora vive che lo limitano al socio investitore, come è nel caso delle start up e PMI innovative, pur rigenerate nello stesso decreto (art. 38). Al fine dell'ingresso di nuovi soci rilevano gli aumenti di capitale sociale e verosimilmente i sovrapprezzi ma invece sono escluse riserve diverse, unitamente alla conversione di bond ed alle rinunce ai finanziamenti soci; questi ultimi rilevanti nella disciplina sulle start up".

Altre criticità emergono per il via dell'orizzonte temporale limitato meno di 6 mesi considerando che mancano i decreti attuativi del MEF e occorrono le autorizzazioni da parte della Commissione Europea. E per via di alcune "esclusioni" dal beneficio per ragioni, forse, antielusive.

Per Giuseppe Zizzo, ordinario di diritto tributario alla LUIC- Università Cattaneo di Castellanza, la crisi in corso dovrebbe essere una riflessione sull'esigenza di interventi strutturali, a iniziare da quelli per la revisione della determinazione del reddito d'impresa. "Si tratta di stabilire se operare con un semplice restyling del modello esistente, dunque intervenire sul modello della derivazione ricalibrando e riordinando le regole di variazione vigenti, o se orientarsi verso un modello nuovo, verso un modello di doppio binario comunque legato alla competenza economica o verso un modello di doppio binario incentrato sui flussi di cassa. Quale che sia, è indispensabile che la sua effettuazione sia espressiva di analisi ed elaborazioni meditate e condivise, oltre che attente alle tendenze rilevabili a livello internazionale", ha evidenziato.



Anche per Angelo Cuva, Docente Diritto Tributario all'Università di Palermo e vicepresidente UNCAT,, l'esperienza emergenziale dovrebbe spingere a rivedere il sistema delle agevolazioni fiscali in materia di calamità con una "rivoluzione copernicana" fondata sul principio costituzionale di solidarietà economica ( di cui all'art. 2 Cost). Una revisione che comporti un aggiornamento delle "tipologie" degli eventi calamitosi e degli strumenti di reazione che devono essere caratterizzati dalla immediatezza dei loro effetti".

leggi anche:

LA FISCALITA' DELL'IMPRESA NELLA LEGISLAZIONE DA COVID