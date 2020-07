Nasce Marzo Associati

Dopo diversi anni di collaborazione presso gli studi legali tributari Bernoni e Leo Associati e l'esperienza in qualità di Partner dello studio Loconte, Giancarlo Marzo fonda Marzo Associati con il collaudato team di professionisti, con cui collabora ormai da qualche anno, composto da Irene Barbieri, Corrado Gallo e Jennifer Fuccella. Si aggiungono alla squadra gli Avvocati Renato Basile e Marco Cavalli e il Dottore Commercialista Michele Cosentino.

Core-business dello Studio Marzo Associati , la cui sede romana di via G.B. Martini n. 14 è stata inaugurata ufficialmente il 1° luglio, è il pre-contenzioso e il contezioso tributario in ambito di imposte dirette e indirette, reati tributari, accordi di ristrutturazione del debito, due diligence fiscale, transfer pricing e voluntary disclosure. Un'ulteriore expertise è quella del wealth management per la gestione efficace – soprattutto quanto al rischio fiscale – del patrimonio familiare, altresì in un'ottica successoria e di passaggio generazionale. Grazie, poi, ad una proficua partnership con una primaria società tra avvocati- di cui si darà notizia ufficialmente nei prossimi mesi- lo Studio fornisce assistenza altresì nei settori del diritto del lavoro, penale, amministrativo, civile e commerciale.

L'obiettivo – commenta l'Avvocato Marzo – è quello di lavorare secondo un modello di business full service votato all'eccellenza, pensato per la gestione ottimale della variabile fiscale e costruito attorno ad un rapporto diretto e costante con la Clientela, in modo da coglierne di volta in volta le esigenze e assicurare, in tempi celeri, risposte adeguate e personalizzate. I Professionisti dello Studio si cimentano con flessibilità, competenza e passione nella risoluzione di tutte le problematiche tributarie e societarie, tanto in ambito nazionale quanto in quello internazionale. Etica professionale, efficienza e capacità di problem solving sono soltanto alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il team Marzo Associati nella ricerca del miglior risultato possibile per il Cliente.