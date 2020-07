Fomas Group acquisisce il ramo laminati di M4U

Fomas Group, gruppo multinazionale con quartier generale in Lombardia, leader nella realizzazione di forgiati e anelli laminati in acciaio, per il tramite della società facente parte della sua "small rings division", Hot Roll S.r.l., ha completato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di M4U Laminati S.r.l., azienda nella quale è confluito il ramo lavorazioni meccaniche di anelli laminati di M4U S.r.l., che rimane il punto di riferimento primario per tubi e forgiati.



La nuova M4U Laminati S.r.l. risulterà attiva per primari operatori, nazionali e internazionali, dei settori automotive, ferroviario e automazione industriale.



L'acquirente Hot Roll S.r.l., in campo con il Group CFO Marco Gelfi e il Legal Corporate Manager Filippo Riva, è stata assistita, in relazione a tutti gli aspetti legali dell'operazione, dallo studio Pavia e Ansaldo, con un team composto dai partner Stefano Bianchi e Paola Carlotti e dagli associate Giovanni Gila e Riccardo Robuschi. Le tematiche fiscali, sempre per Hot Roll S.r.l., sono state curate dallo studio Biscozzi Nobili Piazza, con il partner Enrico Colombo e il senior associate Andrea Spinzi.



Per M4U S.r.l., storica società del canavese presente sul mercato della componentistica meccanica di precisione fin dagli anni ‘50, è stato lo studio legale Francini a curare tutti gli aspetti giuridici dell'operazione con la quale si è realizzata la cessione del ramo d'azienda inerente la lavorazione di laminati, con la partecipazione del titolare avv. Giacomo Francini coadiuvato dal responsabile area civile avv. Carlo Pignata e, per gli aspetti fiscali, dal commercialista cav. Alfredo Poletti.