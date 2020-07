GIUSTIZIA PREDITTIVA ALGORITMI E DIRITTO - INSERIRE LO STUDIO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE NEL CICLO DI GIURISPRUDENZA

La proposta dal III Congresso Internazionale di Giustizia Predittiva



L'innovazione legale e l'approccio a sistemi di giustizia predittiva richiedono una nuova figura di giurista formato sia al ragionamento logico che al pensiero computazionale. Materie che è necessario inserire nel percorso formativo universitario, prima ancora del coding.

Si sono ritrovati tutti d'accordo su questo gap da recuperare gli operatori (magistrati, avvocati e accademici) che oggi si sono confrontati in occasione del III Congresso internazionale sulla Giustizia predittiva organizzato dalla Scuola di Diritto Avanzato.



Il tema della tecnologia applicata alla decisione "giuridica", che sia sentenza o atto forense, incalza ormai il lavoro di magistrati, avvocati e notai, soprattutto con riguardo a sistemi "predittivi, da Intelligenza artificiale o algoritmi matematici con l'obiettivo, tra gli altri, di garantire una maggiore certezza del diritto.



Gli esperti riunioni da Luigi Viola, professore di Giurimetria all'Università UNIPegaso e autore del volume "Interpretazione della legge con modelli matematici", hanno convenuto sulla ineluttabilità dell'ingresso di nuove tecnologie nel sistema giudiziario e hanno spostato il focus sul "come" realizzare questo passaggio nel rispetto dell'autonomia dei giudici e della competenza dei giuristi.



Archiviato il timore" di una sostituzione "fantascientifica" del robot-giudice, sono stati analizzati progetti specifici che già utilizzano banche dati e sistemi computazionali per fornire risposte "giuridiche". Non piattaforme straniere ma progetti italiani.



E' il caso della "Buona prassi BDDC", una banca dati digitale che raccoglie precedenti di Giustizia partecipata (media conciliazione) matura conciliativa, per prevedere in anticipo l'esito conciliativo di alcuni tipi di controversie. O il caso dell'algoritmo equitativo che in materia di diritto di famiglia coadiuva il giudice nella definizione del miglio accordo di separazione e divorzio.

"Il diritto stesso è la soluzione tecnologica più antica che conosciamo ma l'eccessiva fiducia, così come l'eccessiva diffidenza, nella tecnologia è qualcosa di fuorviante – ha affermato Giuseppe Corasaniti, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ha evidenziato la necessità che sia modificatala struttura organizzativa "telematica" della Giustizia .



Esclusa l'applicabilità di sistemi di AI "forte" che simula il ragionamento giuridico, la strada che sembra praticabile in termini di costi/benefici è quella di sistemi algoritmici o di AI focalizzati su settori specifici per fornire soluzioni puntuali a problemi individuati, e comunque "a supporto" dell'attività forense o giudiziaria.



Tra gli interventi, quelli dei professori Ugo Ruffolo, Lucilla Gatt, Mauro Bove, Gianfranco D'Aietti, Marco Scialdone, gli avvocati Gaetano Danzi, Veronica Casalnovo, Leo Stilo, Rocco Guerriero; i magistrati Caterina Chiaravalloti, Mirella Delia, Tiziana Caradonio.