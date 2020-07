ILLA SPA: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA PIERPAOLO MARZIALI AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione di Illa S.p.a., società leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunito in data odierna ha confermato Pierpaolo Marziali Amministratore Delegato e rappresentante legale della Società.



Il Consiglio di Amministrazione, eletto nei giorni scorsi dall'Assemblea della Società e che rimarrà in carica per tre esercizi e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, risulta così composto:



•Giuseppe Vittorio Maria Moneta, Presidente

•Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato

•369 Advisory srls rappresentata dall'Amministratore Unico Andrea Mastagni

•SCT srl rappresentata dall'Amministratore Unico Stefano Mastagni

•Daniele Giulio Discepolo (Consigliere Indipendente)

•Gianni Coriani

•Massimiliano Rega (Consigliere Indipendente)



"Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione per la rinnovata fiducia – commenta Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato di ILLA S.p.A. – sono onorato di poter proseguire nel cammino intrapreso un anno fa per dare il mio contributo al piano di rilancio di questa società.



Negli ultimi mesi abbiamo dovuto fronteggiare diversi cambiamenti e, a fine 2019, abbiamo elaborato un nuovo Piano Industriale che ha radicalmente rinnovato il modello industriale, con l'obiettivo di ridurre i costi aziendali, riallineare i prezzi dei nostri prodotti a quelli di mercato e spingere con determinazione sul fronte dell'innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti.

Illa oggi è un'azienda con processi produttivi e cultura aziendale completamente diversi in positivo rispetto ad un anno fa, tanto da essere tra le prime al mondo e prima in Italia per numero di padelle prodotte in alluminio interamente riciclato: un prodotto in linea con la vocazione ad un'economia ecosostenibile a cui l'azienda ha puntato. Il processo di lavorazione di questo materiale è particolarmente complesso e totalmente diverso rispetto all'alluminio tradizionale. I miei colleghi delle operations sono stati particolarmente attenti nello sviluppare un know-how assente sul mercato. Gli sforzi, anche in termini economici, sono stati ingenti anche perché non prevedibili ex ante. Ma oggi siamo felici di padroneggiare il segmento del riciclato perché siamo confidenti, stanti anche all'interesse mostrato dal mercato, che arriveranno soddisfazioni. Nella prima parte dell'anno in corso, tale innovazione ci ha già permesso di prendere una commessa con la GDO del valore di circa 6 milioni di euro.



La crisi pandemica legata alla diffusione del COVID-19, unita al suddetto processo di rinnovamento industriale – continua Marziali - ha causato un ritardo del processo di riduzione dei costi previsto a piano: per colmare questo ritardo intendiamo puntare in maniera decisa sull'efficientamento dei costi attraverso, in primis, una ripresa della riorganizzazione aziendale.

La presenza in Consiglio di Amministrazione di manager di comprovata esperienza come Massimiliano Rega e il Presidente Giuseppe Moneta, il cui nome è sinonimo storico di padelle antiaderenti, daranno sicuramente un'ulteriore accelerazione al business development, ai processi di innovazione prodotto ed ai programmi di recupero efficienza."