RÖDL& PARTNER NOMINA UN NUOVO PARTNER: È NADIA MARTINI, RESPONSABILE DELLA PRACTICE DI DATA PROTECTION IN ITALIA

Lo studio internazionale Rödl & Partner annuncia la nomina di un nuovo partner: si tratta di Nadia Martini, Head of Data Protection Italy nonché responsabile del team Cyber Security e Intellectual Property milanese.



Nadia Martini è avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito master e corsi di specializzazione in diritto della privacy e data protection, Information Technologies e Intellectual Property. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primari Studi legali italiani ed internazionali, nonché in aziende leader di mercato.



Entrata in Rödl & Partner nel 2016, ha sviluppato e guida la practice di Data Protection in Italia, è inoltre responsabile del team Cyber Security e Intellectual Property milanese e si occupa in prima linea dello sviluppo della nuova service line di Digital Transformation dello Studio. Riveste il ruolo di Data Protection Officer per realtà primarie e presta assistenza e consulenza in favore di società italiane e multinazionali operanti in Italia ed all'estero.



"La competenza e la professionalità di Nadia Martini le hanno permesso in pochi anni di costruire un solido team multidisciplinare, in grado di rispondere alle esigenze di clienti nazionali ed internazionali, su questioni di data protection, cyber sicurezza e proprietà intellettuale. L'approccio pragmatico e innovativo di Nadia, che unisce expertise legali a competenze IT, rispecchia appieno la vocazione dello Studio Rödl & Partner, da sempre caratterizzata dall'interdisciplinarietà e internazionalità dei suoi team di lavoro" - commenta Rita Santaniello, Partner e Board Member di Rödl & Partner Italia. - "La nomina di Nadia Martini a partner conferma l'impegno dello Studio per lo sviluppo di competenze e service line innovative, digitali e finalizzate a offrire alla nostra clientela assistenza e supporto nell'affrontare le sfide della trasformazione digitale in un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione".