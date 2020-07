Ashurst è "Real Estate Team of the Year" a Legalcommunity Forty under 40 Awards 2020

Lo studio legale internazionale Ashurst è stato nominato "Real Estate Team of the Year" alla cerimonia dei Legalcommunity Forty under 40 Awards, tenutasi al Castello Visconteo, nella campagna lombarda, il 25 giugno scorso.

Il premio Legalcommunity Forty under 40 viene attribuito agli avvocati e ai team italiani identificati come astri nascenti e riconosciuti con particolare merito come consulenti di società nazionali e internazionali.

Andrea Caputo, partner e capo del team immobiliare italiano, ha commentato:

"Siamo lieti di aver ricevuto questo riconoscimento di mercato, è una testimonianza del duro lavoro di tutto il team. Il settore immobiliare è un settore di importanza strategica per Ashurst in cui abbiamo una grande forza. È un onore ricevere questo riconoscimento per la nostra competenza e ci auguriamo di continuare a fornire la nostra consulenza ai clienti su operazioni complesse e innovative. "

Ashurst è stato anche selezionato in tre categorie aggiuntive:

• Banking & Finance Team of the Year

• Energy Team of the Year

• Insolvency & Restructuring Team of the Year