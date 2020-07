GOP, Orrick e BE nell'acquisizione da parte di AMCO di un portafoglio di crediti deteriorati e rapporti giuridici di BpB

Gli studi legali internazionali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, AMCO – Asset Management Company S.p.A. e la Banca Popolare di Bari in Amministrazione Straordinaria ("BpB"), nella sottoscrizione di un contratto di cessione, pro soluto ed in blocco avente ad oggetto l'acquisto da parte di AMCO di un portafoglio di crediti deteriorati e rapporti giuridici di BpB, avente un valore lordo di bilancio (Gross Book Value) di circa €2,0 miliardi, e composto per circa il 60% da posizioni classificate come unlikely to pay (UTP) e per la parte rimanente da sofferenze. Il prezzo complessivo dell'operazione è di circa €500 milioni. Gli effetti giuridici ed economici della cessione decorrono dal 1° luglio 2020.



GOP ha assistito AMCO con un team composto dai partner Roberto Cappelli (in foto a sinistra) e Domenico Gentile, coadiuvati dal senior associate Lucia Occhiuto e dall'associate Nicola Tosin.



BpB è stata assistita da Orrick con un team composto dai partner Patrizio Messina (in foto a destra) e Annalisa Dentoni-Litta, dall'of counsel Daniela Pietrini e dall'associate Emanuele Cretaro.



Hanno altresì agito quali co-counsel della BpB – rispettivamente nell'interesse del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. – BonelliErede, con un team coordinato dal partner Stefano Cacchi Pessani coadiuvato dal senior counsel Matteo Erede e da Giovanni Maria Fumarola e, quanto al de-risking, dal partner Emanuela Da Rin coadiuvata dal senior associate Giovanni Battaglia.