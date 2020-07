LCA con Tatuus S.p.A. nella realizzazione del nuovo headquarter

LCA Studio Legale ha affiancato Tatuus Racing S.p.A., azienda leader mondiale nel design, produzione e vendita di racing cars, nella conclusione di un contratto di build-to-suit avente ad oggetto la realizzazione da parte di Alin S.p.A. (Gruppo Finiper), e la successiva locazione a Tatuus, del nuovo headquarter della società a Lainate. Lo Studio ha agito con un team composto da Edoardo Calcaterra e Claudia Bonetti.

Con riguardo alla conclusione dell'operazione, Giovanni Delfino, CEO di Tatuus, ha precisato che "questa operazione rappresenta l'inizio di un nuovo corso per Tatuus Racing. Entrare nella nuova sede, per come è stata pensata e concepita, vorrà dire entrare in una nuova dimensione, in termini di spazi, superfici e volumi, in termini di facilities e di attrezzature. Ultimo ma non ultimo, in termini di immagine che si affianchi alla qualità di un prodotto per cui oggi Tatuus è famosa nel mondo. In una parola, una sede all'avanguardia che deve consolidare il posizionamento di Tatuus quale leader mondiale per la progettazione, la costruzione e lo sviluppo di vetture monoposto propedeutiche al raggiungimento di categorie superiori quali la Formula2, la Formula1 o la Formula Indy. Una sede facilmente raggiungibile, logisticamente strategica, nel cuore di un polo in costante sviluppo e soprattutto adiacente ad una pista di collaudo che permetterà di sviluppare "in casa" le vetture che oggi Tatuus esporta nel mondo. Collocarci in una location storicamente prestigiosa e nota al mondo dell'automobilismo come Arese, costituisce una nuova pietra miliare nella storia di Tatuus, che, dopo gli add-on di Autotecnica Motori e Breda Racing, continua il suo percorso di crescita mirato a rafforzare il proprio business e a sviluppare nuove idee".