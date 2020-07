PAOLO RECLA OF COUNSEL DELLO STUDIO BSVA AFFIANCA LA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA DI CHATILLON (AO) NELL' ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA GDPR

L'Avvocato Paolo Recla, Of Counsel di BSVA Studio Legale e Tributario, ha assistito la Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Chatillon (AO) nelle attività di adeguamento alle disposizioni normative in materia di privacy.

La Fondazione per la Formazione Professionale Turistica è stata istituita nel 1991, al fine di realizzare attività formative articolate in corsi di diverso livello e di gestire percorsi di formazione e riqualificazione rivolti agli operatori del settore turistico. La Fondazione integra al suo interno la "Scuola Alberghiera" nata nel 1953 ad Etroubles e successivamente ampliatasi con la moderna sede di Chatillon. L'istituzione, oggi di proprietà regionale, offre formazione tecnico-professionale e corsi di studi quinquennali ad indirizzo turistico-alberghiero.

L'assistenza alla Fondazione è stata fornita da un team guidato dall'Avvocato Paolo Recla, Of Counsel di BSVA Studio Legale e Tributario, che ha inoltre assunto il ruolo di DPO.