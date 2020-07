LEGANCE E LATHAM & WATKINS NELL'ACCORDO VINCOLANTE TRA EMS E TIKEHAU CAPITAL PER L'INGRESSO IN EURO GROUP

È stato siglato l'accordo vincolante tra E.M.S. Euro Management Services S.p.A. e Tikehau Capital per l'ingresso dell'alternative asset manager e investitore pan europeo con una quota di minoranza pari al 30% nel capitale sociale di Euro Group S.p.A., leader mondiale nella produzione di statori e rotori per motori elettrici. L'operazione prevede, inter alia, un aumento di capitale riservato a sostegno della crescita e dell'ulteriore espansione nel segmento E.V. in Italia e all'estero. Il closing dell'operazione, soggetto all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, è previsto per il prossimo settembre 2020.

Grazie a quest'operazione, Euro Group rafforzerà ulteriormente la propria leadership nel segmento specifico di statori e rotori per motori da trazione per l'auto elettrica.

Tikehau è stata assistita da Legance – Avvocati Associati, con un team guidato dal Senior Partner Alberto Giampieri coadiuvato da Filippo Benintendi, Marianna Consiglio e Donatella Ruggiero.

E.M.S. Euro Management Services S.p.A. ed Euro Group sono state assistite nell'operazione dallo studio legale Latham & Watkins con un team guidato dal Partner Giancarlo D'Ambrosio, coadiuvato da Federico Borgogno, Marta Vella e Mattia Siena e dallo Studio legale A.L.I. & Partners con un team composto dai Partner Giuseppe Strano e Rita Crobe.