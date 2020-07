DLA Piper e DGRS nella vendita di una società titolare di un prestigioso immobile nel cuore di Roma

DGRS ha assistito Tander Inversiones Socimi, S.A., società di investimento immobiliare quotata spagnola, nel perfezionamento dell'operazione di acquisto della Babuino Immobiliare S.r.l., titolare di un prestigioso immobile commerciale sito in Roma, Via del Babuino 36-37, da investitori privati.



DLA Piper ha assistito le parti venditrici con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco Cerasi (nella foto) e composto dall'avvocato Beatrice Marzi e da Riccardo Dore per tutti gli aspetti corporate, nonché dal partner Andrea Di Dio per i profili fiscali.

La società acquirente è stata assistita da DGRS, sotta la guida del founding partner Alessandro Del Guerra (nella foto), per gli aspetti corporate e real estate e da Andersen, per gli aspetti fiscali, con l'associate partner Giovanni Gallucci.



L'operazione rappresenta il primo investimento in Italia della società immobiliare quotata spagnola, già titolare di un portafoglio di immobili high street retail situati in Spagna e Portogallo del valore di 120 milioni di euro