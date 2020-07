GOP con Unicredit e Cdp nel finanziamento di project financing concesso a favore di Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A. per l'ampliamento e potenziamento della struttura ospedaliera del San Gerardo di Monza

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito UniCredit e Cdp nel finanziamento su base project financing per un ammontare complessivo di 48,6 milioni di euro concesso a favore di Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A., che annovera tra i suoi soci maggioritari C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e MFM Capital S.r.l., assistita da Nctm studio legale.



Il team di GOP, guidato dal partner Ottaviano Sanseverino, coadiuvato dagli associate Filippo Manaresi (in foto a sinistra), Silvia Morando, Giulio Mandelli e Alessandra Cordani per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e di progetto e Caterina Testa, per gli aspetti di diritto amministrativo, il partner Vittorio Zucchelli e le associate Francesca Staffieri e Giulia Beltramelli per gli aspetti fiscali, ha curato gli aspetti di due diligence, finanziari, fiscali, societari e regolamentari inerenti alla strutturazione del finanziamento, oltre alla revisione dei contratti di progetto per la realizzazione e la manutenzione dell'opera. Per Cassa depositi e prestiti, gli aspetti legali sono stati seguiti anche da un team legale interno composto da Antonio Tamburrano, responsabile Legale Business & Financing, Maurizio Iaciofano, responsabile Legale Imprese, Infrastrutture e Istituzioni finanziarie, e Carlo Caccetta.



Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A., invece, è stata assistita dal partner Eugenio Siragusa (in foto a destra) e dagli associate Martina Marmo, Lucia Vittoria Lonoce e Carmine Morrone di Nctm Studio Legale.



Il finanziamento, volto a finanziare le opere di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo di Monza" previste dal contratto di concessione di costruzione e gestione stipulato dalla società con Infrastrutture Lombarde S.p.A. e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ASST Monza), ha una durata di 16 anni ed è equamente suddiviso tra i due enti finanziatori. UniCredit, oltre ad agire con CDP come mandated lead arrangers (Mla), ricopre anche il ruolo di hedging bank.