BONELLIEREDE E DI TANNO ASSOCIATI CON PAM NELL'ACQUISTO DI TITOLI ABS DELLA TRANCHE MEZZANINE E JUNIOR DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI 59 MILIONI DI EURO DELLA CARTOLARIZZAZIONE GACS "ELROND" ORIGINATA DA CREVAL

BonelliErede e Di Tanno Associati hanno assistito Phoenix Asset Management S.p.A. (PAM) - società indipendente di asset management e operatore specializzato nella gestione dei portafogli non performing loan (NPL) e unlikely to pay (UTP) - negli accordi vincolanti che hanno portato all'acquisto di titoli ABS del valore di 59 milioni di Euro, rivenienti dall'operazione di cartolarizzazione di crediti non-performing originata dal Credito Valtellinese (Creval) nel luglio del 2017 e denominata "Project Elrond" per un gross book value (GBV) alla data di emissione di complessivi 1,4 miliardi di Euro.



PAM ha acquistato da Waterfall Asset Management il 95% delle Junior Notes (del valore nominale complessivo di 20 milioni di Euro) e il 95% delle Mezzanine Notes (del valore nominale complessivo di 42,5 milioni di Euro), mentre il restante 5% è detenuto da Creval unitamente alla tranche senior della cartolarizzazione di 464 milioni di Euro, coperta dalla garanzia pubblica per le sofferenze, la cosiddetta GACS. Il portafoglio annovera 3.682 posizioni collateralizzate da immobili di diversa tipologia e prevalentemente ubicati nel Nord Italia.



In particolare, BonelliErede ha seguito gli aspetti legali dell'operazione con un team guidato da Emanuela Da Rin (Partner) e composto da Giovanni Battaglia, Senior Associate, e Nicoletta Di Bari.



Di Tanno Associati, con il Partner Paolo Serva e l'Associate Edoardo Diotallevi, ha curato i profili fiscali.