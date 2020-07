BonelliErede al fianco della Camera Nazionale della Moda Italiana per la Milano Digital Fashion Week

Per la realizzazione della prima edizione di Milano Digital Fashion Week, BonelliErede affianca la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) nello sviluppo della piattaforma digitale per l'evento e nella stipula degli accordi con alcuni editor in tutto il mondo – tra cui il New York Times – per la trasmissione in streaming dei contenuti della Fashion Week.



In risposta anche alla necessità di distanziamento sociale e alle difficoltà di spostamento, CNMI, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, introduce una formula innovativa per presentare le collezioni Uomo e le pre-collezioni Uomo e Donna Primavera/Estate 2021, attraverso un portale digitale live che sarà anche un luogo virtuale di incontro per i player del settore.



L'evento – in programma dal 14 al 17 luglio – si articola su quattro giornate di appuntamenti live fruibili 24 ore su 24, attraverso un palinsesto che prevede video, fashion film ed esplorazioni culturali.



BonelliErede assiste la Camera Nazionale della Moda Italiana in tutti gli aspetti legali di questo innovativo progetto con un team composto dal partner Tommaso Faelli e dall'associate Vivian Grace Chammah, rispettivamente leader e membro del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale.