Freshfields al fianco di MBCredit Solutions nell'investimento in un portafoglio NPL

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito MBCredit Solutions in relazione all'acquisizione da un primario istituto finanziario, avvenuta nel contesto di una procedura competitiva, di un portafoglio di crediti non performing di origine bancaria derivanti da prestiti personali, carte di credito e scoperti di conto corrente. Il portafoglio, composto da circa 16 mila posizioni, ha un valore complessivo nominale di 129 milioni di euro.

Il team Freshfields è stato guidato da Francesco Lombardo, partner responsabile della practice italiana di Financing and Capital markets, supportato dal senior associate Giuliano Marzi e dall'associate Claudia Cavalli.