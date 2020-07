Si conclude oggi la prima parte del ciclo di incontri promossi da Pedersoli Studio Legale

Il Think Thank virtuale proseguirà dopo la pausa estiva



Si conclude oggi la prima parte del ciclo di incontri virtuali promossi da Pedersoli Studio Legale "Navigare verso la ripresa – Dialoghi sul futuro".

L'iniziativa, a sfondo culturale, ha visto diversi rappresentati di imprese e istituzioni dialogare con economisti ed esperti di specifici settori per indagare le trasformazioni in atto in diversi ambiti e identificare proposte e idee per la ripartenza del Paese nell'era del COVID19.

Nell'ultimo incontro previsto oggi alle 14.30, "La sicurezza dei dati nell'era della pandemia", Francesca Bria (Fondo Nazionale Innovazione; Istituto per l'innovazione e lo scopo pubblico, UCL Londra), Davide Dell'Orto (Schindler IT Services AG) e il prof. Oreste Pollicino (Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano), moderati da Massimo Sideri (Corriere della Sera; Corriere Innovazione), indagheranno potenzialità e criticità nella gestione dei big data ai tempi di "Immuni".

È possibile assistere in diretta streaming all'evento di oggi - con la possibilità di interagire con i protagonisti - accreditandosi attraverso il sito di Pedersoli Studio Legale www.pedersoli.it.

L'incontro di oggi chiude la prima parte della serie di webinar che si è aperta lo scorso maggio con il dibattito su "Crisi economica e sistema Italia", durante il quale il prof. Carlo Cottarelli (Università Cattolica S. Cuore, Milano) e Corrado Passera - già Ministro dello Sviluppo Economico, dei Trasporti e delle Infrastrutture e oggi alla guida di illimity - intervistati da Silvia Sciorilli Borrelli (Financial Times), hanno discusso delle possibili misure che l'Italia e più in generale l'Europa dovrebbero mettere in campo per sostenere la ripresa economica e di scenari futuri.

L'incontro successivo è stato dedicato ai nuovi paradigmi del lavoro. Amelia Parente (Roche Pharma), Matteo Radice (The Boston Consulting Group) e il Prof. Marco Leonardi (Università degli Studi di Milano e consigliere del Ministro dell'Economia e delle Finanze), moderati da Dario Di Vico (Corriere della Sera), hanno approfondito le possibili evoluzioni della formazione e delle organizzazioni, partendo da un bilancio dell'esperienza dello smart working durante il lockdown.

Il terzo incontro è stato dedicato all'industria Life Science e al ruolo chiave che questo settore, oggi più che mai strategico, può giocare nella ripartenza del Paese. Ne hanno discusso Rita Cataldo (Takeda Italia), Silvano Spinelli (Sofinnova Partners; BiovelocITA), Maurizio Tamagnini (FSI) con la moderazione di Luca Piana (La Repubblica).

La serie proseguirà dopo la pausa estiva con nuovi incontri dedicati al tema della sostenibilità e al settore della finanza, mentre l'evento conclusivo, che si terrà entro dicembre, sarà dedicato a un bilancio dell'anno del COVID, all'analisi di scenario e alle prospettive del 2021 per Italia ed Europa.

Il Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso, Equity Partner di Pedersoli Studio Legale e promotore dell'iniziativa, ha commentato: "Con l'avvio del Think Thank, lo Studio ha voluto dare un contribuito di idee al dibattito in corso sulle criticità connesse all'attuale fase e, soprattutto, alla discussione in atto sul rilancio del Paese. Nei primi incontri sono emersi spunti e riflessioni particolarmente interessanti e stimolanti, utili a un confronto costruttivo e alla diffusione di una maggiore consapevolezza del momento che tutti stiamo vivendo e dei possibili scenari che ci troveremo ad affrontare. Ringrazio quindi tutti i relatori e i moderatori che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa e che, con il loro prezioso e decisivo contributo, ne hanno garantito il successo".