BonelliErede con le banche finanziatrici per il contratto di finanziamento di Centrale del Latte d'Italia

Centrale del Latte d'Italia ha siglato un accordo per un nuovo contratto di finanziamento con MPS Capital Services Banca per le Imprese e Deutsche Bank per un importo massimo pari a 31,5 milioni di euro.

Il contratto di finanziamento prevede la concessione di una linea di credito per cassa a medio-lungo termine di natura amortising, con rimborso nel termine di 72 mesi dalla data di sottoscrizione, e un tasso Euribor a 6 mesi incrementato di uno spread pari a 175 punti base.

Il finanziamento, garantito dalla controllante Newlat Food per l'intero importo, verrà utilizzato da Centrale del Latte d'Italia per il rimborso dell'indebitamento a medio lungo termine della Società e di alcune società da questa controllate.

Nell'ambito dell'operazione, BonelliErede ha agito al fianco di MPS Capital Services Banca per le Imprese e Deutsche Bank con un team composto dal partner Antonio La Porta e da Marco Cattani.