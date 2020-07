EQUITA SIGLA UN ACCORDO PER ACQUISIRE K FINANCE, BOUTIQUE INDIPENDENTE DI CORPORATE FINANCE ATTIVA DA PIÙ DI 20 ANNI, RAFFORZANDO COSÌ LE ATTIVITÀ DI INVESTMENT BANKING E ACCELERANDO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO

-ACCORDO VINCOLANTE PER ACQUISIRE IL 70% DELLA SOCIETÀ CON I SOCI FONDATORI DI K FINANCE, CHE RIMARRANNO CO-AMMINISTRATORI DELEGATI

-OPERAZIONE DI VALENZA STRATEGICA PER LA FORTE COMPLEMENTARIETÀ DELL'ATTIVITÀ DI K FINANCE CON QUELLA DI EQUITA IN TERMINI DI TIPOLOGIA DI CLIENTELA E DEAL SIZE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO DI POSSIBILI SINERGIE COMMERCIALI



-CON L'ACQUISIZIONE DI K FINANCE, EQUITA CONSOLIDA IL PROPRIO POSIZIONAMENTO TRA I PRIMI 10 ADVISOR M&A IN ITALIA PER NUMERO DI OPERAZIONI, RAFFORZA LA SUA MISSIONE A SOSTEGNO DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI E COMPIE UN PASSO FONDAMENTALE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO AL 2022