EVENTO FORMATIVO - SERVIZI SOCIALI E PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA: PARLIAMONE!

Domani 14 luglio 2020, dalle 17.30, CAMMINO - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni sarà in diretta Facebook per un webinar online gratuito, sulla pagina @cammino1999.



Si tratta del primo di 4 incontri organizzati da alcune sedi regionali di CAMMINO (REGGIO EMILIA-MODENA, ISERNIA, ROVERETO, PALERMO, CAGLIARI) sul ruolo dei servizi sociali nel procedimento davanti al tribunale ordinario.



Nell'appuntamento di domani in particolare verrà approfondito il tema delle deleghe in bianco ai Servizi del Tribunale Ordinario.



Introduce e modera:

AVV. CAROLINA FERRO – SEGRETARIO NAZIONALE CAMMINO

Conducono:

Avv. Veronica FRIGI – Presidente sede di Reggio Emilia – Modena

Avv. Benedetta IANNONE – Presidente sede di Isernia

Intervengono:

Dott.ssa Nunzia BARTOLOMEI – Vice presidente nazionale Ordine degli Assistenti Sociali Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO – Giudice Tribunale Ordinario di Campobasso

Dott. Alessandro SCARDUELLI – Esperto giuridico Servizi Sociali di Reggio Emilia