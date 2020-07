GRUPPO YARD REAAS: conferito a YARD RE mandato di vendita in esclusiva da UnipolSai Assicurazioni

Tre asset in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia di importanza strategica per il territorio

YARD RE, società di intermediazione immobiliare del Gruppo YARD REAAS specializzata nella compravendita e locazione di immobili, ha acquisito da UnipolSai Assicurazioni l'incarico per la vendita in esclusiva di tre asset facenti parte del patrimonio immobiliare della Compagnia, siti in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia.

Gli immobili oggetto del mandato hanno un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Includono:

-un complesso immobiliare in fase di costruzione a San Pancrazio Parmense (Parma), con una superficie complessiva di circa 54.500 mq, costituito da tre fabbricati a uso hotel, centro congressi e centro benessere, con una restante parte destinata a zona per attrezzature sportive e ricreative;

-un'area industriale con lo stabilimento dell'ex ceramica Pozzi Ginori situato a Gattinara (Vercelli), con una superficie di circa 120.000 mq, che potrà essere riconvertita in destinazione residenziale;

-un terreno con un ex complesso industriale per la produzione di ceramica realizzato alla fine del 1800, situato a Laveno Mombello (Varese) sul lago Maggiore, con una superficie di circa 27.000 mq, caratterizzato dalla presenza di immobili di pregio storico-architettonico (creati dall'architetto milanese Piero Portaluppi, 1888-1967), che potrà accogliere destinazioni d'uso commerciale, di servizio, terziaria e culturale.

«Gli asset sono di assoluta rilevanza per location, storia e per l'effetto che avranno sulla trasformazione di ogni specifico comparto urbano» commenta Simone Bosi, CEO di YARD RE. «Il rapporto avviato con il Gruppo UnipolSai costituisce per la nostra società un ulteriore elemento di sviluppo e prestigio, in quanto riguarda interessanti aree da trasformare, pronte a dare un nuovo volto al territorio. Si tratta di operazioni che richiederanno l'intervento trasversale di professionalità commerciali e tecniche che opereranno in team sotto un'unica regia per fornire al Cliente il corretto supporto e affiancamento necessario al raggiungimento del fine comune".