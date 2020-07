LA PRIMA EMISSIONE DI SFP CONVERTENDI SU BLOCKCHAIN HYPERLEDGER

In data 10 luglio 2020, la start-up innovativa Sandbox S.r.l. ha deliberato con atto a firma del notaio Remo Maria Morone, l'emissione di propri strumenti finanziari partecipativi convertendi nativamente basati sulla tecnologia Hyperledger interamente riservati ad un ristretto numero di partner strategici già selezionati sulla base di apposite negoziazioni tra i partner e la Società. Gli aspetti legali dell'operazione, conclusasi il 10 luglio 2020, sono stati curati dall'Avv. Alessandro Negri della Torre, fondatore dello studio legale LX20 Law Firm con sede in Milano.

L'operazione, unica nel suo genere nel panorama nazionale ed europeo, è caratterizzata da due distinti profili altamente innovativi. In primo luogo, gli strumenti finanziari partecipativi sono basati su tecnologia blockchain Hyperledger che ne ha permesso l'integrale dematerializzazione nel pieno rispetto delle regole civilistiche e societarie previste per tali strumenti. In secondo luogo, la società ha sviluppato FLEAP, una piattaforma dedicata all'interazione tra i sottoscrittori e la società stessa che permetterà, fra l'altro di gestire gli strumenti finanziari partecipativi, di verificare in ogni tempo l'ammontare degli strumenti sottoscritti nonché di inviare e ricevere comunicazioni e notifiche previste dallo statuto della società e dal regolamento stesso.

Sandbox, società specializzata nell'utilizzo di tecnologia blockchain a sostegno delle PMI in fase di scale-up, è incubata presso POLIHUB l'incubatore d'impresa del Politecnico di Milano. La società inoltre fa parte del programma Startup with IBM.

La startup fondata da Thomas Iacchetti (CEO), Paolo Bucciol (CIO) e Donato Pastore (CLO) ha l'obiettivo di coniugare le nuove tecnologie con l'ordinamento nazionale e comunitario perseguendo un approccio di massimo rigore. Il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, lontano dall'essere d'ostacolo ad operazioni altamente innovative, costituisce, invero, un elemento essenziale del percorso di crescita della società che punta a individuare soluzioni legali e tecnologiche scalabili e che possano essere adattate alle specificità di più giurisdizioni soprattutto a livello europeo.