Legalitax Studio Legale e Tributario advisor di Contract

Contract, interior general contractor leader nella realizzazione di arredi, che nel 2002 era stata acquisita dal gruppo francese Réponse, è stata riacquistata dai manager Stefano Coppe e Angelo Marchetto, unitamente al socio francese Axelia che fa capo a Benjamin Liagre. Grazie a questa operazione Contract torna ad essere italiana.

La società ha realizzato importanti progetti a livello globale quali l'hotel St. Regis di Venezia, la residenza per studenti Campus ECLA, i grandi magazzini La Samaritaine di Parigi, opere per il gruppo LVMH e diversi punti vendita per Kiko, Geox e Nespresso.

Legalitax Studio Legale e Tributario, con un team coordinato dal partner Alessandro Polettini, che nel 2002 aveva assistito la società francese Réponse, con il consenso di tutte le parti ha assistito i nuovi soci nel riacquisto di Contract.