I TOOLS DI PLUSPLUS 24 DIRITTO

Calcolo degli interessi legali, di mora o a tasso fisso, il nuovo tool di Plus Plus 24 Diritto

La collezione dei TOOLS di PLUS PLUS 24 DIRITTO si arricchisce di una nuova utility:

Calcolo degli interessi legali, di mora o a tasso fisso

Questo strumento permette di calcolare gli interessi legali, di mora o a tasso fisso. Per gli interessi di mora, oltre alla maggiorazione previsto dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, v'è la possibilità di calcolare l'ulteriore maggiorazione prevista per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Per gli interessi legali e a tasso fisso, v'è la possibilità di effettuare la capitalizzazione degli interessi con decorrenza trimestrale, semestrale o annuale