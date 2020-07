Etex Logistic con Unistudio Legal&Tax ottiene un provvedimento cautelare contro la concorrenza sleale

Unistudio Legal&Tax, con un team composto dagli avvocati Massimo Gambino partner e Matilde Colombo associate, ha ottenuto dal tribunale delle imprese di Milano un provvedimento cautelare di carattere inibitorio, a favore di Etex Logistic e contro un primario operatore internazionale della logistica, per sviamento della clientela realizzato tramite ex dipendenti della ricorrente.



Il Tribunale delle imprese di Milano è intervenuto in sede di reclamo cautelare con l'ordinanza del 25 giugno scorso. In prima istanza il giudice monocratico non aveva concesso il provvedimento d'urgenza ad Etex Logistic, mentre il collegio di seconda istanza, composto dai giudici Claudio Marangoni (presidente), Alima Zana e Carmelo Barbieri, ha ritenuto fondate le esigenze di immediata tutela contro la concorrenza sleale. In particolare Etex, società attiva nelle spedizioni di merci e nella gestione delle operazioni doganali, ha lamentato di aver subito lo sviamento di quattro, tra i propri principali clienti, tramite un comportamento di ex dipendenti, oggi in forza presso il concorrente, che hanno sistematicamente contattato clienti di Etex, operando con modalità denigratorie e sfruttando conoscenze commerciali riservate.



Il Tribunale meneghino, in riforma della ordinanza del giudice cautelare di prime cure, ha così accolto il ricorso dei difensori dell'azienda, riconoscendo le esigenze cautelari per gli atti di concorrenza sleale (ex art. 2598 n. 3 c.c.) in danno di Etex