Gli studi nella Cartolarizzazione Lanterna Finance 2020

Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., in qualità di banche originators, hanno concluso una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui erogati a PMI, denominata "Lanterna Finance 2020". L'operazione ha visto Banca IMI S.p.A. (gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A) agire in qualità di arranger.

Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Orrick, che ha assistito l'arranger, e Chiomenti che ha assistito gli originators.

L'operazione costituisce una delle prime cartolarizzazioni STS certificate ed ECB compliant realizzate nella fase successiva al lockdown ed è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate" (STS) ed il soddisfacimento di tali requisiti è stato verificato da Prime Collateralised Securities (PCS) UK, in qualità di terzo verificatore. La qualifica STS sarà effettiva solamente una volta effettuata la notifica all'ESMA prevista dalla normativa STS.

Nel contesto dell'operazione sono state emesse 3 tranches di titoli, 2 tranches senior ed una tranche junior. I titoli emessi sono stati sottoscritti dagli originators Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., le quali potranno utilizzare i titoli senior come collaterale nell'ambito di operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema. I titoli senior sono stati ammessi alla negoziazione sul segmento professionale ExtraMOT PRO del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana.

Il team di Orrick che ha assistito Banca IMI S.p.A. è stato guidato dal partner Annalisa Dentoni-Litta, con gli Of Counsel Sabrina Setini e Daniela Pietrini e gli associate Simone Fioretti ed Emanuele Cretaro.

Chiomenti ha assistito le banche originators, Banca Carige S.p.A e Banca del Monte di Lucca S.p.A., con un team guidato dal socio Gregorio Consoli con la senior associate Irene Scalzo e l'associate Gioia Ronci.