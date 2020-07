GOP e Nctm nel finanziamento di Unicredit a Aeroviaggi con garanzie Sace

Aeroviaggi ha concluso con UniCredit un'operazione di finanziamento da 12 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia.



Nell'operazione Aeroviaggi è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal Partner Maria Sole Conticelli (in foto a sinistra) e composto dal counsel Marco Gatta e dall'associate Angelica Maggioni.

Unicredit è stata assistita da Nctm Studio Legale con un team guidato da Eugenio Siragusa (in foto a destra) coadiuvato da Martina Marmo e Lucia Vittoria Lonoce.



Aeroviaggi è storicamente operante nel settore turistico-alberghiero con strutture immobiliari alberghiere di proprietà e in gestione distribuite in Sicilia e Sardegna, per una capacità ricettiva totale al 31 dicembre 2019 di oltre 3.200 camere e 9.000 posti letto.