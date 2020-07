Grimaldi con Intesa Sanpaolo e Banca IMI nell'emissione obbligazionaria di Iervolino Entertainment

Grimaldi Studio Legale ha affiancato Intesa Sanpaolo e Banca IMI nella negoziazione ed emissione di un prestito obbligazionario da parte di Iervolino Entertainment per un importo pari a 8 milioni di euro.

Lo studio ha operato con un gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone (foto) e composto dagli avvocati Roberto De Nardis, Giuseppe Buono e Gian Filippo Bendandi per quanto riguarda i profili di diritto bancario e dall'avvocato Donatella De Lieto Vollaro per quanto riguarda i profili di diritto societario.

Le operazioni rientrano nel più ampio programma di basket bond del gruppo Intesa Sanpaolo, lanciata in partnership con ELITE, la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, che punta ad un miliardo di euro (da varare in più tranche) per supportare le imprese a finanziarsi a costi più bassi sul mercato. Si tratta di un progetto ad ampio respiro rivolto alle PMI italiane con lo scopo di sviluppare questo strumento di finanza alternativa per finanziare i progetti di crescita.

L'operazione è stata seguita dallo studio sin dalle fasi iniziali, da un lato predisponendo gli standard contrattuali e, dall'altro lato, assistendo il gruppo Intesa di volta in volta nelle negoziazioni ed emissioni con ogni singola società emittente, come quella in questione.