L&B Partners investe nel diritto amministrativo. L'Avv. Pina Lombardi alla guida del nuovo dipartimento

L&B Partners Avvocati Associati annuncia l'ingresso dell'Avv. Pina Lombardi in qualità di partner dell'Area Amministrativa. L'Avv. Lombardi ha maturato un'esperienza ultra decennale all'interno dello studio internazionale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, dove ha ricoperto il ruolo di coordinatrice del team di diritto amministrativo del dipartimento italiano Energy & Infrastructure. Specializzata in diritto amministrativo, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, vanta una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di acquisizione, finanziamento e rifinanziamento, e ha fornito assistenza a numerosi clienti (nazionali e internazionali) quali banche, sponsor, investitori istituzionali, utilities e - più in generale - soggetti attivi nella produzione e distribuzione di energia e nell'efficientamento energetico. L'Avv Lombardi assumerà, inoltre, la responsabilità del costituendo Dipartimento dedicato ai progetti strategici in ambito Energy.



"Nonostante la congiuntura indubbiamente complessa non abbiamo rinunciato a mettere in atto l'ambizioso piano di espansione che studiavamo da tempo" ha commentato il managing partner Michele Di Terlizzi, "l'ingresso di Pina ci consentirà di rafforzare l'Area amministrativa del nostro studio e di strutturare un dipartimento capace di fornire assistenza altamente qualificata ed efficace in un ambito assolutamente strategico e che rivestirà enorme importanza nel prossimo futuro".