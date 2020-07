Webinar Grant Thornton "La gestione del debito nel periodo post Covid-19", venerdì 17 luglio ore 14.30

Il webinar "La gestione del debito nel periodo post Covid-19" si terrà venerdì 17 luglio alle ore 14.30 e sarà condotto da Sante Maiolica, Partner e CEO Grant Thornton Financial Advisory Services e Marco Badiali, Responsabile Staff Location Arezzo Bernoni Grant Thornton.



Il webinar affronterà i seguenti argomenti:

A seguito della graduale ripresa delle attività operative, le imprese ora sono entrate nel vivo del delicato periodo c.d. post-Covid, nel corso del quale sarà purtroppo inevitabile un generale indebolimento patrimoniale derivato, principalmente, dalla cessazione delle moratorie bancarie e fiscali sino ad oggi consentite dai vari decreti di governo.

Con tali premesse, è di vitale importanza per le imprese avviare tempestivamente interlocuzioni efficienti con gli istituti finanziari, sia per la gestione del debito attuale sia per l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, con l'obiettivo di difendere il proprio posizionamento competitivo in mercati ormai profondamente mutati e di sopperire al calo di liquidità causato dal fenomeno del lock-down.

Il webinar verterà sul ruolo chiave del Debt Advisor quale attore chiave nel supportare l'azienda in un nuovo modo di rapportarsi con il sistema finanziario e creditizio profondamente mutato.



Per partecipare basta cliccare al seguente link sul titolo del webinar e compilare il form di registrazione.

https://www.bgt-grantthornton.it/clever-desk-webinars/