Crescita strategica in Italia, nuova sede milanese per Herbert Smith Freehills

Inaugurati in pieno centro gli uffici dello Studio legale leader in Energy & Infrastructure, Life Sciences e TMT



In risposta all'apprezzamento del mercato e a coronamento della crescita nel nostro Paese, la sede italiana di Herbert Smith Freehills si trasferisce da fine luglio nei nuovi uffici in pieno centro a Milano, in Via Rovello 1. Un trasferimento coerente con la crescente presenza dello Studio sul territorio italiano e la sua espansione in tutta Europa. La nuova sede di Milano andrà infatti a integrare la piattaforma di uffici di Herbert Smith Freehills che già operano nelle diverse città europee: Francoforte, Dusseldorf, Londra, Parigi e Madrid.

Laura Orlando, Managing Partner dell'ufficio di Milano, ha dichiarato: "Questo trasferimento ci garantisce ulteriore slancio e ne siamo entusiasti. A poco più di due anni dalla sua apertura, l'ufficio milanese di Herbert Smith Freehills è leader di mercato tra gli studi legali internazionali con presenza in Italia. In questo edificio recentemente ristrutturato nel cuore di Milano, ospiteremo un team di avvocati di talento in continua espansione. È importante continuare a investire a Milano e in tutta Europa, ancor di più in quello che è stato un periodo difficile per il Paese e per il mondo intero. Continueremo nel nostro impegno per servire le aziende e le istituzioni più prestigiose al mondo".

Il CEO, Justin D'Agostino, ha aggiunto: "L'apertura del nostro nuovo ufficio a Milano rispecchia il dinamismo e la crescita del nostro team in Italia. Da alcuni anni ampliamo e rafforziamo la nostra presenza in Europa, e questo dimostra la nostra intenzione di continuare su questa traiettoria. Il team di Milano vanta un'offerta unica nel mercato legale italiano e una reputazione prestigiosa. Sono fiducioso che la nuova sede vedrà il team continuare ad ottenere grandi risultati".

La notizia arriva dopo l'ampliamento che lo scorso anno aveva visto protagonista lo Studio milanese con l'integrazione del team Energy & Infrastructure, composto dai Partner Lorenzo Parola - alla guida del team - e Francesca Morra.

Lo Studio internazionale – leader nei settori Energy & Infrastructure, Life Sciences e TMT – ha annunciato l'apertura della propria sede milanese nell'ottobre del 2017. Lo Studio in Italia oggi comprende quattro Partner e due Of Counsel e fornisce assistenza in materia di Corporate M&A, Projects, Banking & Finance, Competition & Regulatory, Intellectual Property, Diritto Amministrativo e Contenzioso Commerciale.