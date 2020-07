Guido Scorza, già socio dello studio legale E-lex, nominato nel collegio dei componenti del Garante Privacy

La nomina dell'avv. Guido Scorza, socio dello studio legale E-lex di Roma, non è giunta inaspettata per il gruppo dirigente dello studio legale che ha fondato e diretto con i colleghi Giovanni Maria Riccio, Ernesto Belisario e Dario Reccia. La professionalità e la preparazione dell'avv. Scorza sono stati per anni uno dei punti di forza dello studio che concentra la propria attività in tutti i diversi settori a cui si applicano le tematiche giuridiche connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie, intese in senso lato.

«Non posso che rallegrarmi con l'amico Guido per questa nomina che premia un impegno costante e duraturo - ha commentato il prof. avv. Giovanni Maria Riccio, partner di E-Lex - La sua competenza sul tema della garanzia dei dati personali è fuor di dubbio. Lo studio tutto ha sempre potuto contare sul suo valido apporto e sulla formazione che ha saputo trasmettere a tutto il team. Tutti insieme gli formuliamo i migliori auguri di buon lavoro».