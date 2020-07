VFGS+ e lgpa per il nuovo ponte sul Piave a Belluno.

act | VFGS+ Avvocati, con il partner Luca Vicarioli, e lgpa | avvocati, con il professor Luca Geninatti Satè e l'avvocato Luigi Selva Verzica, hanno assistito Fhecor Ingenieros Consultores s.a. e l'Estudio de Arquitectura Campo Baeza slp nel concorso di progettazione, da essi vinto in raggruppamento, per la realizzazione del nuovo ponte sul Piave a Belluno, inclusa la riorganizzazione funzionale complessiva della relativa viabilità di accesso e il raccordo con la mobilità ciclo-pedonale.

Il progetto vincitore, fra oltre venticinque partecipanti, è stato premiato "per la capacità di sintesi tra soluzione strutturale e forma architettonica" e si distingue per la scelta di attraversare il fiume senza elementi in alveo: l'opera, da alcuni già battezzata "il ponte più bello del mondo" è infatti una struttura asimmetrica che, come un arco rampante di una cattedrale, disegnerà il nuovo portale di accesso della città.

Fhecor è una società specializzata in ingegneria strutturale con oltre centocinquanta professionisti, basata a Madrid e con uffici in Spagna, Stati Uniti e America del Sud e recentemente insignita dal Re di Spagna del Premio Nazionale per l'Innovazione e il Design 2019; Estudio de Arquitectura Campo Baeza è lo studio fondato dall'architetto e accademico spagnolo Alberto Campo Baeza, già vincitore del "Piranesi Prix de Rome" alla carriera e Medaglia d'Oro per l'Architettura Spagnola nel 2019.