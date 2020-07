Allen & Overy annuncia i risultati annuali: Solida performance nell'anno finanziario chiuso il 30 aprile 2020

Allen & Overy ha annunciato i risultati finanziari per l'anno conclusosi il 30 aprile 2020, che mostrano una solida performance nel corso dell'anno prima che i mercati globali venissero colpiti dall'emergenza Covid-19.



In sintesi:

• Incremento del fatturato di 65 milioni di sterline (4%) per un totale di 1.93 miliardi di Euro

• Utile pre-tasse diminuito del 2.5% pari a 788 milioni di Euro

• Utile pre-tasse rimasto invariato escludendo gli accantonamenti effettuati in base ai principi contabili IFRS9 a seguito dell'attuale incertezza di mercato causata dal Covid-19

• Profit per equity partner (PEP) in diminuzione dell'1.7% pari a 1.86 milioni di Euro

• Solida performance in tutte le regioni dove è presente lo studio, con significativo incremento del fatturato in Europa e Stati Uniti

•T utte le aree di attività hanno conseguito un aumento del fatturato, con le practice di Litigation e Real Estate che spiccano per la performance registrata

•I ncremento del 15% del fatturato della divisione Advanced Delivery & Solutions a dimostrazione della sempre maggiore importanza dell'innovazione nel fornire servizi legali ai clienti

• Risultati robusti che mettono lo studio in una posizione solida rispetto alle future condizioni di mercato potenzialmente complesse a causa della crisi del Covid-19

• Progresso costante nei programmi di inclusione, diversity e wellbeing



Stefano Sennhauser, senior partner di Allen & Overy Italia, ha commentato: "Chiudiamo l'anno con risultati positivi che mostrano la solidità del nostro business. Siamo inoltre particolarmente grati ai nostri dipendenti e professionisti che, anche sulla scorta del programma di wellbeing che abbiamo orgogliosamente inaugurato nell'anno appena concluso, hanno continuato fornire il loro prezioso contributo anche nelle circostanze straordinarie conseguenti all'emergenza Covid-19."

Durante lo scorso anno finanziario, Allen & Overy ha seguito alcune delle più rilevanti operazioni in Italia:

- L'assistenza a JP Morgan, Banca IMI e gli istituti finanziari bookrunners nell'emissione di quattro serie di project bond per un valore nominale complessivo di 1.679 miliardi di Euro per il rifinanziamento dell'autostrada A35, nota come BreBeMi. L'operazione ha visto inoltre l'assistenza alle banche finanziatrici per nuove linee di credito per 307 milioni di Euro.

- L'assistenza a Cassa Depositi e Prestiti nella prima emissione di "Panda" bond per un valore pari a 1 miliardo di Renminbi (circa 130 milioni di Euro); si tratta del primo panda bond emesso nel mercato di capitali cinesi da un emittente italiano, nonché da un istituto nazionale di promozione europeo.

- L'assistenza a Natixis, in qualità di arranger e structuring bank, nella prima operazione di cartolarizzazione del mercato avente ad oggetto un portafoglio di crediti in bonis derivanti da finanziamenti di progetto nel settore delle energie rinnovabili originati da Banca Popolare di Bari S.C.p.A.

- L'assistenza a The Riverside Company nell'acquisizione di La Galvanina S.p.A., società italiana di proprietà della famiglia Mini che produce acque minerali di fascia premium e bevande analcoliche biologiche a marchio.