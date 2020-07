Clifford Chance ed RCCD nei due nuovi bond da complessivi 2 miliardi di Amco S.p.A.

Gli studi Clifford Chance ed RCCD hanno assistito, rispettivamente, le banche che hanno agito in qualità di joint lead managers – Equita, J.P. Morgan Securities Plc, Morgan Stanley, Societè Generale, UBS Europe SE e UniCredit – e Amco S.p.A., nelle due emissioni obbligazionarie senior unsecured per un importo nominale di €1,25 miliardi per il bond con scadenza a 3 anni e di €750 milioni per il bond con scadenza a 7 anni, per un ammontare finale complessivo pari a €2 miliardi.



Le obbligazioni, rivolte a investitori istituzionali, sono state emesse all'interno dell'Euro Medium Term Note Programme di Amco. L'obbligazione con scadenza a 3 anni ha una cedola fissa annua dell'1,500%, ed un prezzo di emissione del 99,752%. L'obbligazione con scadenza a 7 anni ha una cedola fissa annua del 2,250%, ed un prezzo di emissione del 99.486%. I titoli saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo.



Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dal partner Filippo Emanuele con il senior associate Jonathan Astbury, coadiuvati da Hana Lee. Per i profili Tax hanno agito il counsel Sara Mancinelli con l'associate Roberto Ingrassia.



Il team di RCCD che ha assistito Amco è stato coordinato dal partner Federico Morelli insieme alla senior associate e solicitor Fiorenza Galloppa dall'ufficio di Milano e al counsel Paolo Zampiga dall'ufficio di Londra.