GRIMALDI STUDIO LEGALE ASSISTE IL FONDO "PROGRESS TECH TRANSFER" NELL'INVESTIMENTO IN "FINAPP"

Grimaldi Studio Legale, con un team coordinato dal partner Luigi Baglivo (foto di sinistra) e composto dai partner Annalisa Pescatori (foto a destra), per tutti i profili di diritto societario, e Carlo Cugnasca per i profili fiscali, ha assistito "Progress Tech Transfer" - fondo di investimento alternativo, affiancato da MITO Technology come advisor, con finalità nel trasferimento e nella valorizzazione delle tecnologie generate dalla ricerca pubblica italiana nel campo della sostenibilità - per l'ingresso nel capitale sociale diFinapp.



Finapp, società spin off dell'Università di Padova, ha sviluppato una tecnologia, che attraverso l'utilizzo dei raggi cosmici, consente di misurare la quantità di acqua immagazzinata nel suolo su un'ampia superficie, per un monitoraggio continuo.