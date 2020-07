PIU' PRIVACY E COMPLIANCE IN PG LEGAL

Pierangela Rodilosso (in foto) entra in PG Legal come responsabile del team privacy e si occuperà principalmente di questioni connesse alla disciplina della protezione dei dati, GDPR, privacy audit e compliance per le società che operano nei settori di telecomunicazioni e assicurativo.



Pierangela ha maturato esperienza nei settori del diritto civile, assicurativo e commerciale, svolgendo la propria attività professionale presso studi legali e società di consulenza di primaria importanza.



I partners dello studio commentano il nuovo ingresso: "Le competenze di Pierangela rafforzeranno il privacy team nell'assistenza alla crescente clientela italiana ed internazionale dello studio".



Pierangela, cassazionista esperta in materia di compliance aziendale e di gestione del contenzioso di diverse Compagnie di assicurazione e riassicurazione italiane ed estere, ha assistito note società nei settori commerciale, servizi e hotellerie di lusso.



L'Avvocato ha, inoltre, assistito in giudizio enti ed imprese in procedimenti per l'ottenimento di IGP e DOP dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali ed europee ed è docente nell'ambito di prestigiosi master e corsi di formazione, nonchè relatrice a numerosi convegni e webinar. Pierangela è autrice di pubblicazioni in tema di Data Protection.



PG Legal investe sul mercato assicurativo, ampliando l'Insurance team di PG Legal con l'ingresso di Valentina Groccia che ha acquisito l'esperienza negli Stati Uniti e assisterà le compagnie assicurative nell'attività di compliance.