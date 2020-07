Tutti gli studi coinvolti nell'ingresso di AUCTUS nel capitale sociale della Profiltubi S.p.A.

E' stato sottoscritto un accordo che prevede l'ingresso dell'operatore tedesco di private equity AUCTUS Capital Partners ("AUCTUS"), con sede a Monaco di Baviera, nel capitale sociale della Profiltubi S.p.A. di Reggiolo, azienda che da oltre 40 anni produce tubi in acciaio elettrosaldato di molteplici forme e dimensioni, la cui costante attenzione alla qualità del prodotto e al servizio al cliente rappresenta una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dal mercato. Nel 2019 Profiltubi S.p.A. ha generato ricavi per oltre 100 milioni di euro.

Come nuovo azionista di maggioranza, AUCTUS mira a rafforzare la presenza di PROFILTUBI su tutti i mercati, ampliando la gamma di prodotti tramite nuovi investimenti e migliorando l'efficienza degli impianti esistenti.

Il fondo tedesco è stato assistito da Nctm Studio Legale con un team guidato dal Partner Michele Motta (in foto a destra) con il supporto di Lucilla Casati per gli aspetti M&A/Corporate e dal Partner Giovanni de' Capitani di Vimercate con Paolo Porena per il finanziamento bancario.

I venditori - soci di PROFILTUBI appartenenti alla famiglia Alfieri - sono stati assistiti dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto dal partner Federico Dettori (in foto a sinistra), dai senior associate Matteo Canonico e Rodrigo Boccioletti e dall'associate Arianna Paone. Studio Morandi, con Giulio Morandi, Alberto Pallicelli ed Alessandra Vergnani, ha agito in qualità di trusted business advisor e consulente fiscale.

Banca Akros ha agito in qualità di advisor finanziario, con il team composto da Alessandro Erbanni (Head of Industrial & Materials), Filippo Salvetti (Head of Financial Sponsors), Giammarco Maria Pellegrino (Vp), Giulio Bonechi (Analyst).

Chiomenti ha assistito le Banche finanziatrici con un team composto dal Managing Counsel Riccardo Rossi e gli associate Angelo De Michele e Riccardo Coppola.

Le banche coinvolte nel financing sono Banco BPM, con il team di Financial Sponsor in qualità di Banca Agente e Banca finanziatrice, e MPS Capital Services S.p.A..(la Corporate Investment Bank del Gruppo Montepaschi), con il team di Acquisition Finance in qualità di Banca finanziatrice.