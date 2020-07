I più grandi studi legali sostengono le richieste dei praticanti

L' ASLA, l'associazione che rappresenta gli studi legali associati, si schiera a fianco dei praticanti avvocati con una lettera rivolta alle Istituzioni sull'esame di abilitazione, ad oggi ancora bloccato con forti ritardi sulle correzioni. "il tempestivo e regolare svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense" – chiarisce la lettera, firmata da oltre 50 studi più grandi d'Italia e noti esponenti del mondo dell'avvocatura, fra cui Giuliano Pisapia – "non interessa unicamente gli aspiranti avvocati, ma è imprescindibile per gli stessi studi legali con cui collaborano". Secondo i firmatari è lo stesso esame di abilitazione ad essere concepito come un esame di idoneità e non come un concorso "che, per sua natura, permette di anticipare o ritardare l'accesso alla professione in funzione delle contingenze - più o meno favorevoli - del mercato legale", anche perché "l'accesso dei giovani colleghi idonei non è una minaccia, ma un'opportunità di costante rinnovamento della professione".

Un ritardo eccessivo minerebbe infatti anche la pianificazione delle attività degli studi professionali, comportando costi notevoli che "aumentano esponenzialmente quando i praticanti sono costretti a sostenere più volte (e perlopiù inutilmente) le prove scritte d'esame, non avendo nemmeno conosciuto gli esiti delle sessioni precedenti".

Gli studi – fra cui figurano Bonelli Erede, Gianni Origoni, Pirola e le più grandi realtà nazionali della consulenza legale a fianco di colossi internazionali del calibro di Freshfields, Cleary Gottlieb e Linklaters – chiedono che le istituzioni politiche e forensi assicurino la ragionevole durata della procedura di abilitazione forense, facendo in modo che le prove scritte già svolte vengano corrette entro e non oltre la fine di luglio.